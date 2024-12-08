Polonez işçileri kefenlerini giydi

İşçiler yürüyüşlerinin üçüncü gününde polis engeliyle karşılaştı arbade yaşandı. İşçiler bu yoldan ölmek var dönmek yok dedi beyaz kefenlerini giydi.

Eylemlerini Adliye sarayı önünde yapan işçiler ellerinde adalet terazisi ve fenerlerle haklarını arıyor.

- Biz hakkımızı arıyoruz. Üç gündür yollara düştük. Kefenlerimizi giydik bekliyoruz. Lütfen bizim sesimizi duyun. Bizim yalvarışımızı duyun. Bize yardım edin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen işçiler, “sesimizi duyun” dedi.

Etrafımız polis barikatlarıyla döşeli. Artık kaldıramıyoruz bu yükü. Hakkımızı istiyoruz bizi görsünler duysunlar görmeyen gözler görsün açsınlar gözlerimi. Devlet görevlileri harekete geçsin el atsın bizde kurtulalım onlarda kurtulsunlar.

Yürüyüşün ilk gününden itibaren işçilerle birlikte olan Vatan Partisi İstanbul İşçi Sendika Bürosu başkanı Mevlüt Usta, İşçilere uygulanan müdahalenin normal olmadığının altını çizdi.

- Buradan özellikle Türkiyeyi yönetenlere sesleniyoruz. Polonez işçisinin bu sorununu çözmeniz gerekiyor. Polonez işçisinin önünü açmanız gerekiyor. Çünkü Polonez işçisi çok haklı bir zeminde mücadele veriyor. Ayrıca, barikat burada açılıncaya kadarda bütün halkımızı vatandaşımızı destek olmaya çağırıyoruz.

Ankara’ya kadar yürümek isteyen işçiler, Vatan Partisiyle birlikte Çatalca halkını ziyaret ederek mücadelelerine destek istedi. Vatandaşlar işçilere destek verdi.

