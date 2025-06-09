Pos cihazından alınan komisyon arttı: "Bankalar yasal tefeci oldu"

Esnaf da kar etmek için yüksek komisyonu vatandaşa yansıtmaya başladı. Banka'nın yüksek komisyon ücretlerinden dolayı, tüketici ve esnaf karşı karşıya geldi.

Bankalar POS cihazlarından alınan komisyonunu yüzde 4'e yükseltti, esnaf zora girdi. Kar etmek isteyen esnaf komisyonu vatandaşa yansıtmaya başladı. Bankalar yüzünden esnaf ve vatandaş karşı karşıya geldi.

Bankalar aldıkları komisyon sayesinde neredeyse esnafın karı kadar para kazanıyor. Bankalar cebini daha fazla doldururken olan esnaf ve vatandaşa oluyor.

Esnaf nakit ödeme alınca komisyon farkını müşteriye yansıtmıyor. Ancak kartla ödeme alınca, bankanın kendisinden aldığı komisyon farkını müşteriden çıkarıyor.

Esnaf, kredi kartı tahsilatını ertesi gün bankadan istediğinde farklı, 45 gün sonra isterse farklı komisyon ödüyor. Yani bankalar hep kazanıyor, kaybeden ise hiç değişmiyor.

Vatan Partisi Esnaf ve Zanaatkârlar Bürosu Başkanı Selçuk Selvi, bankaların esnaftan aldığı yüksek kredi kartı kesintileri yüzünden hem vatandaşın hem de esnafın zorlandığını belirtti. Devletin bu konuya doğrudan müdahale etmesi gerektiğini aktardı.