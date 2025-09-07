Resmi Gazete’de yayımlandı: Silah taşıma ve bulundurma ruhsatlarına büyük zam

Silah taşıma ve bulundurma ruhsatlarından alınacak maktu harç tutarlarında artışa gidildi. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre, 5 yıllık silah taşıma ruhsatı harcı 79 bin liradan 158 bin liraya yükseldi. Her yıl için gerçek kişilere verilecek silah taşıma izin ruhsatı için maktu harç tutarı 31 bin 600 lira olarak belirlendi. Böylece tabanca taşıma ruhsatı almak isteyenler, 5 yıllık ruhsat için toplamda 158 bin lira ödeyecek.

Bulundurma ruhsatları için de benzer artış yapıldı. 5 yıllık tabanca bulundurma ruhsatı 25 bin 282 liradan 50 bin 565 liraya çıkarıldı. Özel kanuna göre verilen yivsiz tüfek ruhsatnamesi harcı ise 611 liradan 1.225 liraya yükseltildi.

Karar bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

