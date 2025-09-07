AFAD açıkladı: Akdeniz’de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

AFAD, Akdeniz açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem 50 kilometre derinlikte kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de sabaha karşı deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD verilerine göre deprem, bu gece saat 01.02’de kaydedildi. 3.9 (Mw) büyüklüğündeki sarsıntı 34.63806 kuzey enlemi ve 33.24972 doğu boylamında, 50.03 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

AFAD son depremler
