32 yaşındaki uzman estetisyen Buket Gülver evinde ölü bulundu

Isparta’nın Ayazmana Mahallesi’nde yaşayan 32 yaşındaki uzman estetisyen Buket Gülver evinde ölü bulundu. Genç kadının kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
32 yaşındaki uzman estetisyen Buket Gülver evinde ölü bulundu
Yayınlanma:

Isparta’da 32 yaşındaki uzman estetisyen evinde ölü bulundu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Ayazmana Mahallesi 237. Cadde’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buket Gülver’den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, genç kadını evinde hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Gülver’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Buket Gülver’in bilinen herhangi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili Cinayet Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri bilgilendirilerek çalışma başlatıldı.

Gülver’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Adıyaman’da 5 gündür kayıptı! Eski koruma Mustafa Yıldız dere kenarında bulunduAdıyaman’da 5 gündür kayıptı! Eski koruma Mustafa Yıldız dere kenarında bulunduYurt
Bartın’da sağanak yağış paniğe yol açtı: Caddeler nehre döndü, ev ve iş yerlerini su bastıBartın’da sağanak yağış paniğe yol açtı: Caddeler nehre döndü, ev ve iş yerlerini su bastıYurt
Kanlı ay tutulması 7–8 Eylül’de! Saat kaçta başlayacak, Türkiye’den nereden izlenecek?Kanlı ay tutulması 7–8 Eylül’de! Saat kaçta başlayacak, Türkiye’den nereden izlenecek?Gündem
Eşini başka biriyle yakalayıp öldürmüştü; Başkomisere mahkemeden adli kontrol kararı çıktıEşini başka biriyle yakalayıp öldürmüştü; Başkomisere mahkemeden adli kontrol kararı çıktıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

estetik ölü bulundu
Günün Manşetleri
Yenidoğan Çetesi davasında tahliye kararı!
Özgür Özel'den kayyum ve 22. olağanüstü kurultay açıklaması
Antalya İl Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
Bakan Işıkhan Sakarya’da Türkiye Yüzyılı’nı anlattı
Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası’nda ilk kez finale yükseldi
Sosyal konutlarda genç çiftlere ve 3 çocuk üzeri ailelere özel ayrıcalık
Hasan Babacan’dan sonra yedek isim de görevi reddetti
Lüks yat ve teknelerde vergi dönemi yeniden başlıyor!
Boğaziçi ve Marmara Üniversitesi dahil 5 üniversiteye yeni rektör atandı
CHP olağanüstü kurultaya gidiyor
Çok Okunanlar
İstanbullular dikkat! İstanbullular dikkat!
Dikkat! Bu iller için ‘sarı’ kodlu uyarı geldi Dikkat! Bu iller için ‘sarı’ kodlu uyarı geldi
7 Eylül sağanak yağış uyarısı 7 Eylül sağanak yağış uyarısı
800 bin TL’yi 32 gün bankada tutarsanız ne kadar kazanırsınız? 800 bin TL’yi 32 gün bankada tutarsanız ne kadar kazanırsınız?
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?