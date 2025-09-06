32 yaşındaki uzman estetisyen Buket Gülver evinde ölü bulundu

Isparta’da 32 yaşındaki uzman estetisyen evinde ölü bulundu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Ayazmana Mahallesi 237. Cadde’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buket Gülver’den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, genç kadını evinde hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Gülver’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Buket Gülver’in bilinen herhangi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili Cinayet Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri bilgilendirilerek çalışma başlatıldı.

Gülver’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.