Eşini başka biriyle yakalayıp öldürmüştü; Başkomisere mahkemeden adli kontrol kararı çıktı

Elazığ’da evine girdiğinde eşini başka bir erkekle gören başkomiser M.K., çıkan kavga sırasında O.Ö.’yü tabancayla öldürdü. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ’da evinde eşini başka bir erkekle gören başkomiser M.K.’nın, çıkan kavga sırasında tabancayla ateş ederek bir kişiyi öldürdüğü olayda yeni gelişme yaşandı.

Olay, dün Çaydaçıra Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Başkomiser M.K., öğle saatlerinde evine girdiğinde içeride O.Ö. (44) ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Başkomiser, belindeki tabancayı çıkararak defalarca ateş etti. O.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O.Ö.’nün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Başkomiser M.K., gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemece sorgulanan M.K. hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

başkomser adli kontrol
