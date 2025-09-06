CANLI İZLE: Litvanya mı Letonya mı? Eurobasket’te yarı finale kim çıkacak?

EuroBasket 2025 çeyrek finalinde Litvanya ile Letonya kozlarını paylaşacak. İki takım da son 5 maçta dikkat çeken performanslar sergilerken, karşılaşmanın kazananı yarı final bileti alacak. Peki maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar…

Simge Sarıyar
Yayınlanma:

EuroBasket’te son 5 maçta 4 galibiyet elde eden Litvanya, çeyrek final öncesi ciddi bir form yakalamış durumda. Almanya karşısında aldığı 107-88’lik mağlubiyet dışında; İsveç (74-71), Finlandiya (81-78), Karadağ (94-67) ve Büyük Britanya (94-70) galibiyetleriyle dikkat çeken Litvanya, Letonya karşısında favorilerden biri olarak gösteriliyor.

Letonya ise turnuvaya kötü bir başlangıç yapsa da son 5 maçta 3 galibiyetle toparlandı. Özellikle Çekya karşısında alınan 109-75’lik galibiyet moralleri yükseltti. Portekiz’i 78-62 yenen Letonya, Estonya karşısında da 72-70 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Sırbistan (84-80) ve Türkiye (93-73) mağlubiyetleri ise zorlu rakipler karşısında kırılganlığı gözler önüne serdi.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Litvanya–Letonya bugün Türkiye saati ile 18.30 oynanacak. Karşılaşma Trt Spor ve Tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 

LİTVANYA-LETONYA MAÇI CANLI İZLE

Litvanya–Letonya eşleşmesinin galibi, Yunanistan–İsrail karşılaşmasının kazananıyla yarı finalde karşılaşacak.

