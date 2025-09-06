Galatasaray’dan usulsüz giriş açıklaması: Taşeron çalışan ve kaçaklar yakalandı!

30 Ağustos 2025 tarihinde RAMS Park’ta oynanan Galatasaray – Çaykur Rizespor maçında stadyuma usulsüz ve kaçak giriş yapan çok sayıda kişinin varlığı, sarı-kırmızılı kulübün dikkatli takibiyle ortaya çıktı. Yapılan açıklamada, bu kişilerin Türkiye Futbol Federasyonu’nun e-bilet sistemlerinin teknik altyapısını sağlayan taşeron şirkette görevli bir stat sorumlusu tarafından içeriye alındığı belirtildi.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ, ŞAHISLAR YAKALANDI

Kulübün yaptığı resmi şikayet sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri hızla devreye girdi. Stat sorumlusu ve usulsüz giriş yapan şahıslar kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca kulüp, bazı kombine sahiplerinin biletlerini başkalarına kullandırdığı ve hesap bilgilerini paylaştığı tespit edildiğini de duyurdu. Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı ve kombine kartlarının derhal iptal edildiği açıklandı.

GALATASARAY: “TAVİZSİZ MÜCADELEYE DEVAM”

Galatasaray, açıklamasında karaborsa ve usulsüz girişlere karşı tavizsiz mücadele yürüttüklerini vurguladı. “Kulübümüz ile kamunun zarara uğratılmasına karşı etkin mücadelesini sürdürecektir” denilen açıklamada, taraftarlar da resmi satış kanalları dışında hiçbir yerden bilet satın almamaları konusunda uyarıldı. Kulüp ayrıca, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, yetkisiz bilet satışı yapanlara 6 ay ila 1 yıl hapis, değerinin üstünde bilet satanlara ise 1 ila 3 yıl hapis ve ciddi miktarda adli para cezası öngörüldüğünü hatırlattı.