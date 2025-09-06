Yenidoğan Çetesi davasında tahliye kararı! Mahkeme 3 sanığı serbest bıraktı

İstanbul'da bebeklerin belirli hastanelere yönlendirilerek anlaşmalı sağlık kurumları üzerinden usulsüz kazanç sağladığı iddia edilen "Yenidoğan Çetesi"ne ilişkin yürütülen davada, yargı süreci kritik bir eşiğe geldi. İhmali davranışlar sonucu bebek ölümlerine neden olmakla da suçlanan sanıklar, kamuoyunda büyük yankı uyandıran davada hakim karşısına çıktı.

MAHKEMEDEN 3 SANIK İÇİN TAHLİYE KARARI

İstanbul’da görülen davanın 6. duruşmasının 3. gününde, mahkeme heyeti tarafından alınan kararla 3 tutuklu sanığın tahliyesine hükmedildi. Tahliye edilen sanıkların kimliklerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, karar sonrası duruşma ilerleyen bir tarihe ertelendi.

DAVA KAMUOYUNDA TEPKİ TOPLAMIŞTI

Bebeklerin sağlık durumları bahane edilerek, gereksiz şekilde yoğun bakım servislerine yatırıldıkları ve ailelerin bilgisi dışında yapılan işlemlerle faturaların şişirildiği, böylece devlet ve özel sigorta kurumlarının zarara uğratıldığı iddiaları, davayı Türkiye gündemine taşımıştı.

Bazı bebeklerin ise zamanında ve uygun müdahale yapılmadığı için hayatını kaybettiği ileri sürülmüş, dava kapsamında çok sayıda hastane çalışanı, aracı şahıs ve organizasyon yöneticisi gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.