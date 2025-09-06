Yenidoğan Çetesi davasında tahliye kararı! Mahkeme 3 sanığı serbest bıraktı

İstanbul’da yeni doğan bebeklerin belirli hastanelere sevk edilerek haksız kazanç elde edilmesi ve bazı bebek ölümlerine yol açılmasıyla gündeme gelen “Yenidoğan Çetesi” davasında önemli bir gelişme yaşandı. 6. duruşmanın 3. gününde, mahkeme heyeti 3 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yenidoğan Çetesi davasında tahliye kararı! Mahkeme 3 sanığı serbest bıraktı
Yayınlanma:

İstanbul'da bebeklerin belirli hastanelere yönlendirilerek anlaşmalı sağlık kurumları üzerinden usulsüz kazanç sağladığı iddia edilen "Yenidoğan Çetesi"ne ilişkin yürütülen davada, yargı süreci kritik bir eşiğe geldi. İhmali davranışlar sonucu bebek ölümlerine neden olmakla da suçlanan sanıklar, kamuoyunda büyük yankı uyandıran davada hakim karşısına çıktı.

MAHKEMEDEN 3 SANIK İÇİN TAHLİYE KARARI

İstanbul’da görülen davanın 6. duruşmasının 3. gününde, mahkeme heyeti tarafından alınan kararla 3 tutuklu sanığın tahliyesine hükmedildi. Tahliye edilen sanıkların kimliklerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, karar sonrası duruşma ilerleyen bir tarihe ertelendi.

DAVA KAMUOYUNDA TEPKİ TOPLAMIŞTI

Bebeklerin sağlık durumları bahane edilerek, gereksiz şekilde yoğun bakım servislerine yatırıldıkları ve ailelerin bilgisi dışında yapılan işlemlerle faturaların şişirildiği, böylece devlet ve özel sigorta kurumlarının zarara uğratıldığı iddiaları, davayı Türkiye gündemine taşımıştı.

Bazı bebeklerin ise zamanında ve uygun müdahale yapılmadığı için hayatını kaybettiği ileri sürülmüş, dava kapsamında çok sayıda hastane çalışanı, aracı şahıs ve organizasyon yöneticisi gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Onana Trabzonspor’a mı geliyor? Manchester United şartını koyduOnana Trabzonspor’a mı geliyor? Manchester United şartını koyduSpor
Bursa’da küçük yaşta evlilik skandalı! Damat ve ailesi, adli kontrolle serbest bırakıldıBursa’da küçük yaşta evlilik skandalı! Damat ve ailesi, adli kontrolle serbest bırakıldıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

yenidoğan çetesi
Günün Manşetleri
Yenidoğan Çetesi davasında tahliye kararı!
Özgür Özel'den kayyum ve 22. olağanüstü kurultay açıklaması
Antalya İl Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
Bakan Işıkhan Sakarya’da Türkiye Yüzyılı’nı anlattı
Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası’nda ilk kez finale yükseldi
Sosyal konutlarda genç çiftlere ve 3 çocuk üzeri ailelere özel ayrıcalık
Hasan Babacan’dan sonra yedek isim de görevi reddetti
Lüks yat ve teknelerde vergi dönemi yeniden başlıyor!
Boğaziçi ve Marmara Üniversitesi dahil 5 üniversiteye yeni rektör atandı
CHP olağanüstü kurultaya gidiyor
Çok Okunanlar
Dikkat! Bu iller için ‘sarı’ kodlu uyarı geldi Dikkat! Bu iller için ‘sarı’ kodlu uyarı geldi
800 bin TL’yi 32 gün bankada tutarsanız ne kadar kazanırsınız? 800 bin TL’yi 32 gün bankada tutarsanız ne kadar kazanırsınız?
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?
Kanlı Ay Tutulması depremi tetikler mi? Kanlı Ay Tutulması depremi tetikler mi?
TOKİ’den büyük fırsat! TOKİ’den büyük fırsat!