Bursa’da küçük yaşta evlilik skandalı! Damat ve ailesi, adli kontrolle serbest bırakıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşanan olay, ATV ekranlarında yayınlanan “Esra Erol'da” programına katılan anne Özlem I.'nın açıklamalarıyla gün yüzüne çıktı. Özlem I., canlı yayında 13 yaşındaki kızının para karşılığı evlendirildiğini söyledi. Bu açıklama üzerine İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı derhal harekete geçti ve olayı ihbar kabul etti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Soruşturma kapsamında İnegöl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, küçük yaşta evlilik skandalıyla ilgili operasyon başlattı. Yapılan çalışma sonucu, 13 yaşındaki kızla evlendiği belirtilen Kamil K., damadın babası Emrah K. ve annesi Elvan K. gözaltına alındı. Üç şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan üç kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.