Adıyaman’da 5 gündür kayıptı! Eski koruma Mustafa Yıldız dere kenarında bulundu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 60 yaşındaki Mustafa Yıldız, dere yatağı kenarında bitkin halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman’da 5 gündür kayıptı! Eski koruma Mustafa Yıldız dere kenarında bulundu
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yaklaşık 5 gündür kayıp olarak aranan bir kişi sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Cami Mahallesi’nde ikamet eden 60 yaşındaki Mustafa Yıldız, 5 gün önce evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Daha önce Adıyaman Belediye Başkanı Necip Büyükaslan’ın yakın korumalığını yaptığı ve geçirdiği trafik kazası sonrası hafıza kaybı yaşadığı öğrenilen Yıldız için polis, jandarma, AFAD ve Kahta itfaiyesi tarafından arama çalışması başlatıldı.

Yıldız’ın en son görüldüğü Adıyaman-Kahta karayolu çevresinde hem havadan hem de karadan arama yapıldı. Kahta itfaiyesinin de destek verdiği çalışmalar sonucunda Yıldız, kaybolduktan 5 gün sonra Ziyaret (Püşü) köyü kırsalında dere yatağı kenarında bitkin halde bulundu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Mustafa Yıldız’a ilk müdahaleyi yaptı. Yıldız, tedbir amaçlı Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Adıyaman koruma
