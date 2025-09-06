Filenin Sultanları’nın finaldeki rakibi belli oldu! İşte detaylar

A Milli Kadın Voleybol Takımı 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza atarak finale yükseldi.

Milliler, Bangkok’ta oynanan yarı finalde Japonya’yı 3-1 yendi ve final biletini aldı. Aynı gün diğer yarı finalde İtalya, Brezilya’yı 3-2 mağlup ederek finale çıktı ve böylece Filenin Sultanları’nın rakibi belli oldu.

Final maçı, 7 Eylül Pazar günü TSİ 15.30’da Huamark Spor Salonu’nda oynanacak.