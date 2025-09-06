Trabzonspor’un yeni transferi Muçi! Sözleşme detayları ve bonservis şartları merak konusu

Trabzonspor, Beşiktaş’ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi’yi 2025-2026 sezonu için satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı. Anlaşmada kiralama ve olası bonservis bedelleri de duyuruldu.

Trabzonspor, Beşiktaşlı Arnavut futbolcu Ernest Muçi’yi kadrosuna kattı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, Muçi’nin satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için kiralandığı belirtildi.

Açıklamaya göre bordo-mavililer, Beşiktaş’a kiralama bedeli olarak 3 taksit halinde 1 milyon avro+KDV ödeyecek. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde ise Beşiktaş’a 5 taksit halinde 8,5 milyon avro+KDV kesin transfer bedeli ödenecek.

Trabzonspor ile 1+3 yıllık anlaşma imzalanan Ernest Muçi’nin 2025-2026 sezonundaki tüm maliyetinin karşılanacağı açıklandı.

Kulüp ayrıca Muçi’nin sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

