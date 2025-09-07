Ordu'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç etti: Ev ve iş yerlerini su bastı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, belediye ekipleri müdahale başlattı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.

Akşam saatlerinde başlayan ve gece kısa sürede şiddetini artıran sağanak, ilçede sel ve su baskınlarına yol açtı. Yaklaşık 20 dakika etkili olan yağışın ardından özellikle Kurtuluş ve Dumlupınar Mahalleleri’nde cadde ve sokaklar göle döndü.

Sürücüler yollarda ilerlemekte zorluk çekerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri, tıkanan rögar kapaklarını açarak biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.

