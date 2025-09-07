İzmir Kemalpaşa’da sanayi sitesinde yangın çıktı: 3 iş yeri kül oldu

İzmir’in Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu Mahallesi’ndeki sanayi sitesinde çıkan yangında 3 iş yeri tamamen yandı. Can kaybı yaşanmadı, soğutma çalışmaları sürüyor.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde sanayi sitesinde yangın çıktı.

Yangın, akşam saatlerinde Bağyurdu Mahallesi Sanayi Sitesi’nde başladı. Kısa sürede büyüyen alevler 3 iş yerini tamamen sardı. İş yerleri kullanılamaz hale gelirken, çevredeki dükkanlar tedbir amacıyla boşaltıldı.

İlk belirlemelere göre yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı. İtfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

izmir yangını iş yeri
