Trump’ın “Savaş Bakanlığı” kararı tartışma yarattı: ABD basını milyarlarca dolarlık fatura yazdı

ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın Savunma Bakanlığı’nın ismini “Savaş Bakanlığı” olarak değiştirme kararına geniş yer verdi. Politico’nun haberine göre karar, hükümete milyarlarca dolara mal olabilir.

ABD Başkanı Trump’ın imzaladığı kararnameyle öngörülen değişiklik, birçok yetkili tarafından “gereksiz bir harcama” olarak yorumlandı. Eski bir savunma yetkilisi, “Bu değişiklik tamamen iç siyaset için yapıldı, Çin ve Rusya’ya yönelik hiçbir etkisi olmayacak. Hatta ABD’yi savaş çığırtkanı gibi gösterebilir” dedi.

Haberlere göre isim değişikliği nedeniyle ABD’deki 50 eyalet ve 40 farklı ülkedeki 700 binden fazla tesiste bakanlığa ait mühürlerin değiştirilmesi gerekecek. Antetli kâğıtlardan yemek salonlarındaki peçetelere, işlemeli ceketlerden Pentagon’un resmi hediyelik eşyalarına kadar pek çok alanda değişiklik yapılması bekleniyor.

Trump yönetiminin Kongre onayını almamak için alternatif yollar aradığı öne sürülüyor. Ancak isim değişikliğinin yasalaşabilmesi için Kongre’nin onayı şart.

Beyaz Saray, kararname imzalandıktan sonra ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in ofis kapısındaki tabelanın “ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth” yazısıyla değiştirildiğini sosyal medyada paylaştı.