Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan aranıyor! Otoyolda durdurulan aracından kardeşi çıktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşandı.

Görevden uzaklaştırılan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Soruşturma kapsamında, Arslan’ın iş insanlarıyla rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği iddia edildi. Ayrıca, eşinin geçmişte bir iş insanına ait şirketlerde SGK kaydı bulunduğu ve maaş adı altında ödeme aldığı tespit edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Arslan’ın adı iş insanı F.A. ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.’nin ifadelerinde de geçti.

Bu süreçte Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görevden uzaklaştırılan İlker Arslan’ın Ankara’da bulunduğu belirlendi. Polis ekiplerinin Niğde otoyolunda yaptığı takibin ardından İlker Arslan’a ait araç durduruldu. Araçta bulunan İlker Arslan’ın kardeşi, suçluyu kayırma iddiasıyla gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında İlker Arslan ve bağlantılı kişilere yönelik incelemeler sürüyor.