Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan aranıyor! Otoyolda durdurulan aracından kardeşi çıktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturmasında adı geçen Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın kardeşi, Niğde otoyolunda polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan aranıyor! Otoyolda durdurulan aracından kardeşi çıktı
Yayınlanma: Güncellenme:

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşandı.

Görevden uzaklaştırılan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Soruşturma kapsamında, Arslan’ın iş insanlarıyla rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği iddia edildi. Ayrıca, eşinin geçmişte bir iş insanına ait şirketlerde SGK kaydı bulunduğu ve maaş adı altında ödeme aldığı tespit edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Arslan’ın adı iş insanı F.A. ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.’nin ifadelerinde de geçti.

Bu süreçte Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görevden uzaklaştırılan İlker Arslan’ın Ankara’da bulunduğu belirlendi. Polis ekiplerinin Niğde otoyolunda yaptığı takibin ardından İlker Arslan’a ait araç durduruldu. Araçta bulunan İlker Arslan’ın kardeşi, suçluyu kayırma iddiasıyla gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında İlker Arslan ve bağlantılı kişilere yönelik incelemeler sürüyor.

Ankara’nın Güdül ilçesinde sağanak sele yol açtı: Ekinler zarar gördüAnkara’nın Güdül ilçesinde sağanak sele yol açtı: Ekinler zarar gördüYurt
6 büyüklüğünde deprem Afganistan’da yıkıma yol açtı, Naci Görür Türkiye için tehlikeyi işaret etti6 büyüklüğünde deprem Afganistan’da yıkıma yol açtı, Naci Görür Türkiye için tehlikeyi işaret ettiGündem
Meteoroloji’den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirlerMeteoroloji’den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirlerHava Durumu
il emniyet müdürü Niğde
Günün Manşetleri
ABD basını milyarlarca dolarlık fatura yazdı
Filenin Sultanları’nın finaldeki rakibi belli oldu!
Yenidoğan Çetesi davasında tahliye kararı!
Özgür Özel'den kayyum ve 22. olağanüstü kurultay açıklaması
İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı
Bakan Işıkhan Sakarya’da Türkiye Yüzyılı’nı anlattı
Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası’nda ilk kez finale yükseldi
Sosyal konutlarda genç çiftlere ve 3 çocuk üzeri ailelere özel ayrıcalık
Hasan Babacan’dan sonra yedek isim de görevi reddetti
Lüks yat ve teknelerde vergi dönemi yeniden başlıyor!
Çok Okunanlar
ABD basını milyarlarca dolarlık fatura yazdı ABD basını milyarlarca dolarlık fatura yazdı
7 Eylül sağanak yağış uyarısı 7 Eylül sağanak yağış uyarısı
İstanbullular dikkat! İstanbullular dikkat!
Kanlı ay tutulması yarın izlenebilecek, Türkiye’den saat kaçta görülecek? Kanlı ay tutulması yarın izlenebilecek, Türkiye’den saat kaçta görülecek?
Dikkat! Bu iller için ‘sarı’ kodlu uyarı geldi Dikkat! Bu iller için ‘sarı’ kodlu uyarı geldi