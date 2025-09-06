Ankara’nın Güdül ilçesinde sağanak sele yol açtı: Ekinler zarar gördü

Ankara’nın Güdül ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele yol açtı. Yollar göle dönerken, ekili alanlarda zarar meydana geldi.

Ankara’nın Güdül ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara Valiliği, gün içerisinde yaptığı açıklamada kent genelinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurmuş ve sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyarmıştı.

Akşam saatlerinde Güdül ilçesine bağlı Güneyce Mahallesi’nde başlayan sağanak kısa sürede sele dönüştü. Yollar göle dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sel nedeniyle tarım arazilerinde ekili alanların da zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

