AFAD duyurdu: 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD verilerine göre Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 21.14’te 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 5.16 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
AFAD duyurdu: 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Yayınlanma: Güncellenme:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 21.14’te kaydedilen depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü. Depremin merkez üssü Sındırgı ilçesi olurken, yerin 5.16 kilometre derinliğinde yaşandığı belirtildi.

6 büyüklüğünde deprem Afganistan’da yıkıma yol açtı, Naci Görür Türkiye için tehlikeyi işaret etti6 büyüklüğünde deprem Afganistan’da yıkıma yol açtı, Naci Görür Türkiye için tehlikeyi işaret ettiGündem
Osimhen'den kötü haber! Galatasaraylı yıldız milli maçta sakatlandı!Osimhen'den kötü haber! Galatasaraylı yıldız milli maçta sakatlandı!Spor
Meteoroloji’den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirlerMeteoroloji’den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirlerHava Durumu
deprem afad son depremler
Günün Manşetleri
Filenin Sultanları’nın finaldeki rakibi belli oldu!
Yenidoğan Çetesi davasında tahliye kararı!
Özgür Özel'den kayyum ve 22. olağanüstü kurultay açıklaması
İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı
Bakan Işıkhan Sakarya’da Türkiye Yüzyılı’nı anlattı
Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası’nda ilk kez finale yükseldi
Sosyal konutlarda genç çiftlere ve 3 çocuk üzeri ailelere özel ayrıcalık
Hasan Babacan’dan sonra yedek isim de görevi reddetti
Lüks yat ve teknelerde vergi dönemi yeniden başlıyor!
Boğaziçi ve Marmara Üniversitesi dahil 5 üniversiteye yeni rektör atandı
Çok Okunanlar
7 Eylül sağanak yağış uyarısı 7 Eylül sağanak yağış uyarısı
İstanbullular dikkat! İstanbullular dikkat!
Kanlı ay tutulması yarın izlenebilecek, Türkiye’den saat kaçta görülecek? Kanlı ay tutulması yarın izlenebilecek, Türkiye’den saat kaçta görülecek?
Dikkat! Bu iller için ‘sarı’ kodlu uyarı geldi Dikkat! Bu iller için ‘sarı’ kodlu uyarı geldi
800 bin TL’yi 32 gün bankada tutarsanız ne kadar kazanırsınız? 800 bin TL’yi 32 gün bankada tutarsanız ne kadar kazanırsınız?