AFAD duyurdu: 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD verilerine göre Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 21.14’te 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 5.16 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldiğini açıkladı.
