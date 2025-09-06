Osimhen'den kötü haber! Galatasaraylı yıldız milli maçta sakatlandı!
Nijerya Milli Takımı ile Ruanda karşılaşmasına ilk 11’de başlayan Galatasaray’ın yeni transferi Victor Osimhen, 35. dakikada sakatlandı. Yıldız golcü yerini Dessers’e bıraktı.
Galatasaray’ın yeni transferi Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı’nda sakatlık şoku yaşadı.
Dünya Kupası Elemeleri 7. grup maçında Nijerya, Ruanda ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Osimhen, 35. dakikada sakatlandı.
Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından oyuna devam edemeyen yıldız golcü yerini Dessers’e bıraktı.
Osimhen saha kenarına gelirken teknik ekip moral verdi. Sakatlığının boyutu hakkında resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.