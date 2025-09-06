Ali Koç yönetim kurulu listesini Yüksek Divan’a teslim etti! Listede hangi isimler var?
Fenerbahçe’de 20-21 Eylül’de yapılacak başkanlık seçimi öncesi Ali Koç, yönetim kurulu aday listesini Yüksek Divan Kurulu’na sundu. Listede dikkat çeken birçok isim yer aldı.
Fenerbahçe’de başkanlık seçimi yaklaşırken mevcut başkan Ali Koç, yönetim kurulu aday listesini Yüksek Divan Kurulu’na teslim etti.
Sarı-lacivertlilerde 20-21 Eylül’de yapılacak seçimler öncesi açıklanan listede iş dünyasından ve camiadan birçok dikkat çeken isim bulunuyor.
Ali Koç’un Divan’a sunduğu yönetim kurulu aday listesi şöyle:
Acar Sertaç Komsuoğlu
Agah Ruşen Çetin
Ahmet Ketenci
Burak Çağlan Kızılhan
Esin Güral Argat
Fethi Pekin
Hulusi Belgü
Ali Alper Alpoğlu
Cenk Öztanık Eren
Ali Dişli
Eyal Tarablus
Hüseyin Bozkurt Korkut
Nedim Keçeli
Mustafa Hakan Safi
Mustafa Kemal Danabaş
Özgür Özaktaç
Özgür Peker
Şanser Özyıldırım
Muzaffer Kerem Ersoy
Rifat Perahya
Selma Altay Rodopman
Kaynak: İhlas Haber Ajansı