Sağlık Bakanlığı 216 Engelli Sürekli İşçi Alacak

Sağlık Bakanlığı tarafından taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 216 engelli sürekli işçi alımı yapılacak.

Sağlık Bakanlığı 216 Engelli Sürekli İşçi Alacak
Son Güncelleme:

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvurularını 1-6 Kasım tarihlerinde Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki adresleri dikkate alınacak.

Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yerine başvuru yapabilecek.

# işçi alımları # sağlık bakanlığı
Çok Okunanlar
KOÇ AİLESİNDE DEPREM! İpek Kıraç Kimdir?
KOÇ AİLESİNDE DEPREM! İpek Kıraç Kimdir?
Emeklilere 5 Bin Lira Ödeme Yapılacak Mı?
Emeklilere 5 Bin Lira Ödeme Yapılacak Mı?
Dövizde Son Durum... 1 Kasım'da Günel Alış ve Satış Fiyatları Kaç TL Oldu?
Dövizde Son Durum... 1 Kasım'da Günel Alış ve Satış Fiyatları Kaç TL Oldu?
Meteoroloji'den Marmara ve Ege İçin Uyarı
Meteoroloji'den Marmara ve Ege İçin Uyarı
Bugün Deprem Mi Oldu? Deprem Hissedildi Mi? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Son Depremler...
Bugün Deprem Mi Oldu? Deprem Hissedildi Mi? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Son Depremler...
Öne Çıkanlar Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'la Bir Araya Geldi! Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'la Bir Araya Geldi! Galatasaray'dan Büyük Sürpriz: Marcao Galatasaray'dan Büyük Sürpriz: Marcao