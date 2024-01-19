Savunma işçileri meydanlara indi! Harb-İş Sendikası hükümetten emekçilerin haklarını istedi

Harb-İş Sendikası'nda örgütlü Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı kamu işçileri şartlarında iyileştirme istiyor. Düşük ücretler, bel büken vergi sistemi... İşçiler sokaklara indi, hükümeti uyardı.

Ankara’da eylem adresi Etimesgut oldu. Binlerce işçi Güvercinlik'te yürüdü. Harb-İş Başkent Şube Naşkanı Aydın Uçar taleplerini sıraladı.

İstanbul ve İzmir'de de kitlesel yürüyüşler düzenlendi. İstanbul Kartal’da Harb-İş İstanbul Şube Başkanı Murat Yalçınkaya, İzmir’de ise Harb-İş İzmir Şube Başkanı Selim Ulusoy, meydanlarda emekçilerin hakkını istedi. Ulusoy, hükümete seslendi, "Seyyanen zam istiyoruz" dedi.

Hatay'da da eylem yapıldı. Türk-Harp İş Sendikası Adana Şube Erdal Akalın, emekçilerin daha fazla enflasyonun altında ezilmek istemediğini söyledi.

Savunma sanayi işçileri zam talebinin yanı sıra vergide adaletin sağlanmasını da istedi.

Kent meydanlarına inen örgütlü işçilere Vatan Partisi’nden de destek geldi