Servis ücretleri cep yakacak: İstanbul’da servis ücretlerine zam mı geliyor?

İçişleri Bakanlığı, okul servis yönetmeliğinde köklü bir değişikliğe giderek ücretlerin belirlenme sistemini tamamen yeniledi. Önceden Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’na göre belirlenen fiyat tarifeleri artık doğrudan büyükşehir ve il belediyeleri tarafından açıklanacak. Her il, kendi koşullarına göre servis ücretlerini yerel yönetimler aracılığıyla duyuracak.

SERVİSÇİLERİN ZAM TALEBİ

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, taleplerini kamuoyuyla paylaşarak, “okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam istiyoruz” dedi. Bu açıklama, hem velileri hem de işverenleri yakından ilgilendiren yeni dönemde büyük tartışma yarattı.

ANKARA’DA YÜZDE 30 ZAM YAPILMIŞTI

Benzer bir durum geçtiğimiz haftalarda Ankara’da yaşanmıştı. Başkentte servis işletmecileri yüzde 50 artış talep etmiş, ancak belediye kararıyla okul servis ücretlerine yüzde 30 oranında zam yapılmıştı.