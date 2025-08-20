Galatasaray’ın Diogo Costa planı suya düştü: Porto kaptanını bırakmıyor

A Bola’nın haberine göre Porto, Galatasaray’ın kaleci Diogo Costa için yaptığı 20 milyon euroluk (17 milyon sterlin/22 milyon dolar) teklifi geri çevirdi. Portekiz kulübü, kaptanını ve 1 numaralı oyuncusunu dokunulmaz olarak görüyor ve onu 75 milyon avro (63 milyon sterlin/81 milyon dolar) tutarında bir serbest kalma maddesi ile koruyor. Teklifin, Porto’nun değerlemesinin çok altında olduğu vurgulandı.

Portekiz devi, Francesco Farioli yönetimindeki en önemli varlıklarından biri olarak gördüğü 25 yaşındaki oyuncuyu satma niyetinde olmadığını açıkça belirtti.

GALATASARAY’IN HEDEFİNDE EDERSON VAR

Fernando Muslera’nın ayrılmasının ardından Galatasaray, yeni kaleci arayışına yöneldi. İlk hedefin Manchester City’den Ederson olduğu öğrenilirken, anlaşma sağlanamaması sebebiyle sarı-kırmızılı yönetim rotasını Diogo Costa’ya çevirdi. Ancak Porto’nun tavrı sonrası bu transferde kapılar tamamen kapanmış görünüyor.

PORTO’NUN VAZGEÇİLMEZ KALECİSİ

Diogo Costa, Estadio do Dragao’nun temel taşlarından biri haline geldi. Portekiz ekibinin Gil Vicente’yi 2-0 mağlup ettiği maçta 100. lig galibiyetini elde eden Costa, bu sezon şimdiden iki kez kalesini gole kapattı. Refleksleri, oyun kurma becerisi ve liderlik özellikleriyle yüksek beğeni toplayan Costa, Porto taraftarlarının sevgilisi konumunda.

2025 Uluslar Ligi şampiyonu olan Costa, Avrupa’nın en yüksek puanlı kalecilerinden biri olarak gösteriliyor. 2019 yılında Porto’nun A takımına yükselen genç kaleci, bugüne kadar 276 maça çıkarken 110 kez kalesini gole kapatmayı başardı.