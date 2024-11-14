SGK uzmanından emekli maaşı açıklaması: 'Sıfır zam' tehlikesi!

SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2025 Ocak ayında emekliler için planlanan %17 oranında enflasyon farkının maaşlara yansıtılacağını belirtti. Endursun, bunun kök aylıklara yansıtılacağını belirtirken 'sıfır zam' uyarısı yaptı.

Bu düzenlemede maaşlara yapılan artışların gerçek alım gücüne yansımasının düşük kalacağı uyarısında bulundu.

Türkiye'de milyonlarca emekli yılbaşında yapılacak zammı beklerken SGK uzmanı Özgür Erdursun, "sıfır zam" konusunda uyardı.

EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA

Emekli aylığı, çalışma süresi, yaş ve SGK’ya bildirilen prime esas kazançlara gö­re belirleniyor. Ancak emekli olunduğunda bağlanan aylık 12.500TL’nin altında kalan­ların kendi primleri karşılığında hesaplanan kök aylıkları 12.500 TL’nin altında kalıyor­sa hazine desteği ile 12.500TL’ye tamamla­nıyor.

Erdursun'un Dünya gazetesinde yayımlanan yazısına göre emekli aylığı hesaplama sistemi ne­deniyle yıllarca çalışıp prim ödeyip bunun karşılığında 7 bin TL, 8 bin, 10 TL kök aylığı olanlar, başka bir ifade ile 12.500 TL’nin al­tında kök aylığı olanlar 12.500 TL’ye tamam­lanan emekli aylığını alıyor.

DEĞİŞİMİN ÖNÜNDEKİ ENGEL: ENFLASYON OLABİLİR

Erdursun, yazısında şu ifadelere yer verdi: