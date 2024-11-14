SGK uzmanından emekli maaşı açıklaması: 'Sıfır zam' tehlikesi!
SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2025 Ocak ayında emekliler için planlanan %17 oranında enflasyon farkının maaşlara yansıtılacağını belirtti. Ancak Erdursun, bu artışın yalnızca kök aylıklara uygulanacağından dolayı emekliler için "sıfır zam" etkisi yaratabileceğini vurguladı.
SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2025 Ocak ayında emekliler için planlanan %17 oranında enflasyon farkının maaşlara yansıtılacağını belirtti. Endursun, bunun kök aylıklara yansıtılacağını belirtirken 'sıfır zam' uyarısı yaptı.
Bu düzenlemede maaşlara yapılan artışların gerçek alım gücüne yansımasının düşük kalacağı uyarısında bulundu.
Türkiye'de milyonlarca emekli yılbaşında yapılacak zammı beklerken SGK uzmanı Özgür Erdursun, "sıfır zam" konusunda uyardı.
EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA
Emekli aylığı, çalışma süresi, yaş ve SGK’ya bildirilen prime esas kazançlara göre belirleniyor. Ancak emekli olunduğunda bağlanan aylık 12.500TL’nin altında kalanların kendi primleri karşılığında hesaplanan kök aylıkları 12.500 TL’nin altında kalıyorsa hazine desteği ile 12.500TL’ye tamamlanıyor.
Erdursun'un Dünya gazetesinde yayımlanan yazısına göre emekli aylığı hesaplama sistemi nedeniyle yıllarca çalışıp prim ödeyip bunun karşılığında 7 bin TL, 8 bin, 10 TL kök aylığı olanlar, başka bir ifade ile 12.500 TL’nin altında kök aylığı olanlar 12.500 TL’ye tamamlanan emekli aylığını alıyor.
DEĞİŞİMİN ÖNÜNDEKİ ENGEL: ENFLASYON OLABİLİR
Erdursun, yazısında şu ifadelere yer verdi:
"Emeklilere 2025 Ocak ayında %17 gibi enflasyon farkı verilecek. Enflasyon farkı kök aylıklara yansıtılacak. Bu durumda 12.500 TL olan tamamlanan aylıkta artış olmaz ise 10.700TL’ye kadar kök aylığı olanlar 12.500 TL almaya devam edecek. Ayrıca kök aylığa %20 gibi artış yapılarak 15.000TL’ye tamamlanacağını düşünüyorum. Bu yasal düzenleme yapılmaz ise yaklaşık 3 milyon emeklinin 12.500 TL olarak eline geçen emekli aylıkları enflasyon farkı ile birlikte 12.500 TL’de kalmaya devam eder. Tamamlanan aylık 12.500TL’den 15.000TL’ye çıkartılır ise bu durumda da mevcut durumda 12.820 TL’ye kadar kök aylığı tamamlanan aylığın üzerinde olanlar da 15.000 TL ile en alt aylık kategorisine girmiş olur."