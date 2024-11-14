SGK uzmanından emekli maaşı açıklaması: 'Sıfır zam' tehlikesi!

SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2025 Ocak ayında emekliler için planlanan %17 oranında enflasyon farkının maaşlara yansıtılacağını belirtti. Ancak Erdursun, bu artışın yalnızca kök aylıklara uygulanacağından dolayı emekliler için "sıfır zam" etkisi yaratabileceğini vurguladı.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
SGK uzmanından emekli maaşı açıklaması: 'Sıfır zam' tehlikesi!
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SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2025 Ocak ayında emekliler için planlanan %17 oranında enflasyon farkının maaşlara yansıtılacağını belirtti.  Endursun, bunun kök aylıklara yansıtılacağını belirtirken 'sıfır zam' uyarısı yaptı.

Bu düzenlemede maaşlara yapılan artışların gerçek alım gücüne yansımasının düşük kalacağı uyarısında bulundu.

Türkiye'de milyonlarca emekli yılbaşında yapılacak zammı beklerken SGK uzmanı Özgür Erdursun, "sıfır zam" konusunda uyardı.

EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA

Emekli aylığı, çalışma süresi, yaş ve SGK’ya bildirilen prime esas kazançlara gö­re belirleniyor. Ancak emekli olunduğunda bağlanan aylık 12.500TL’nin altında kalan­ların kendi primleri karşılığında hesaplanan kök aylıkları 12.500 TL’nin altında kalıyor­sa hazine desteği ile 12.500TL’ye tamamla­nıyor.

Erdursun'un Dünya gazetesinde yayımlanan yazısına göre emekli aylığı hesaplama sistemi ne­deniyle yıllarca çalışıp prim ödeyip bunun karşılığında 7 bin TL, 8 bin, 10 TL kök aylığı olanlar, başka bir ifade ile 12.500 TL’nin al­tında kök aylığı olanlar 12.500 TL’ye tamam­lanan emekli aylığını alıyor.

 

DEĞİŞİMİN ÖNÜNDEKİ ENGEL: ENFLASYON OLABİLİR

Erdursun, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Emeklilere 2025 Ocak ayında %17 gibi enf­lasyon farkı verilecek. Enflasyon farkı kök aylıklara yansıtılacak. Bu durumda 12.500 TL olan tamamlanan aylıkta artış olmaz ise 10.700TL’ye kadar kök aylığı olanlar 12.500 TL almaya devam edecek. Ayrıca kök aylığa %20 gibi artış yapılarak 15.000TL’ye tamamlanacağını düşünüyo­rum. Bu yasal düzenleme yapılmaz ise yakla­şık 3 milyon emeklinin 12.500 TL olarak eli­ne geçen emekli aylıkları enflasyon farkı ile birlikte 12.500 TL’de kalmaya devam eder. Tamamlanan aylık 12.500TL’den 15.000TL’ye çıkartılır ise bu durumda da mevcut durumda 12.820 TL’ye kadar kök ay­lığı tamamlanan aylığın üzerinde olanlar da 15.000 TL ile en alt aylık kategorisine girmiş olur."
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