Sigaraya büyük zam yolda!

Türkiye’de yüksek enflasyonun etkisiyle temel tüketim ürünlerine gelen zamlar hız kesmeden devam ederken, sigara fiyatları da yeni bir artışla karşı karşıya.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sigaraya büyük zam yolda!
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TÜİK’in açıklayacağı 6 aylık enflasyon farkı, sigaraya gelecek zammın temel belirleyicisi olacak. Yılın ilk 5 ayında oluşan verilere göre, Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) en az %12,92 oranında artış yapılması kesinleşti. Haziran ayı verilerinin de eklenmesiyle birlikte bu oranın %14’e ulaşması bekleniyor.

Bu durumda tüm sigara markalarına uygulanacak zam 5 TL ile 8 TL arasında olacak.

VERGİ UZMANI UYARDI: SİGARANIN %81’İ VERGİ

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sigara fiyatlarındaki artışın arkasında yatan temel nedenin yüksek vergi oranları olduğunu belirterek dikkat çekici ifadeler kullandı: “Örneğin bugün 80 liraya satılan bir paket sigaranın %81’e yakını vergilerden oluşmaktadır. Yani 80 liraya satılan bir paket sigaranın yaklaşık 64,5 lirası ÖTV ve KDV’dir.”

Sigaraya yapılacak yeni zam, 3 Temmuz Perşembe günü açıklanacak TÜİK enflasyon verilerinin hemen ardından netleşecek. Sözcü’de yer alan habere göre, ÖTV oranındaki bu artış, marka ayrımı gözetmeksizin tüm sigara gruplarına uygulanacak.

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