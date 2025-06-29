Sigaraya büyük zam yolda!

TÜİK’in açıklayacağı 6 aylık enflasyon farkı, sigaraya gelecek zammın temel belirleyicisi olacak. Yılın ilk 5 ayında oluşan verilere göre, Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) en az %12,92 oranında artış yapılması kesinleşti. Haziran ayı verilerinin de eklenmesiyle birlikte bu oranın %14’e ulaşması bekleniyor.

Bu durumda tüm sigara markalarına uygulanacak zam 5 TL ile 8 TL arasında olacak.

VERGİ UZMANI UYARDI: SİGARANIN %81’İ VERGİ

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sigara fiyatlarındaki artışın arkasında yatan temel nedenin yüksek vergi oranları olduğunu belirterek dikkat çekici ifadeler kullandı: “Örneğin bugün 80 liraya satılan bir paket sigaranın %81’e yakını vergilerden oluşmaktadır. Yani 80 liraya satılan bir paket sigaranın yaklaşık 64,5 lirası ÖTV ve KDV’dir.”

Sigaraya yapılacak yeni zam, 3 Temmuz Perşembe günü açıklanacak TÜİK enflasyon verilerinin hemen ardından netleşecek. Sözcü’de yer alan habere göre, ÖTV oranındaki bu artış, marka ayrımı gözetmeksizin tüm sigara gruplarına uygulanacak.