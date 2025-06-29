2025 yazının ritmi belli oldu: Spotify’dan Türkiye’ye özel yaz hitleri listesi yayınlandı

Spotify, her yıl merakla beklenen “Yaz Hitleri” çalma listesini yayımladı. Türkiye’ye özel hazırlanan 2025 versiyonu, bu yazın ruhunu ve eğlence dozunu yansıtan enerjik bir seçki olarak dikkat çekti. Marketing Türkiye'nin haberine göre, yüksek enerjili dans parçalarından nostaljik hitlere, sahnelere geri dönen efsane isimlerden hızlı tempolu hip-hop ritimlerine kadar uzanan geniş yelpazeli liste, yaz boyunca müzikseverlerin vazgeçilmezi olmaya aday.

TÜRKÇE POP ZİRVEDE: NOSTALJİ VE YENİ NESİL BİR ARADA

Spotify’ın verilerine göre Türkiye’de yerel müziğe ilgi giderek artıyor. 2025 yazının yıldız türü yine Türkçe Pop oldu. Simge’nin “Mucize” ve Bahadır Tatlıöz’ün “Bu Yaz” adlı parçaları, 2000’lerin başlarına özgü dans ritimleriyle dikkat çekti. Bu şarkılar, geçmişe özlem duyan dinleyiciler için nostaljik bir tını sunarken, aynı zamanda yeni nesil ritimlerle buluşarak farklı kuşakları bir araya getiriyor.

Listede nostaljik rüzgarlar da esiyor. Yaşar’ın efsaneleşmiş parçası “Kumralım” ve Simge’nin çok sevilen “Önümüz Yaz”ı yeniden trend şarkılar arasında yerini aldı. Ayrıca kız grubu manifest’in “Yaşanacaksa” adlı parçası, 90’ların popüler grubu Çıtır Kızlar’a adeta selam gönderiyor.

Yeni nesil sanatçılar da listede kendilerine sağlam bir yer buldu. SNOW, Murat Boz ve Era7capone’un birlikte seslendirdiği “ÜZÜLECEKSİN 2.0”, mash-up tarzının güçlü bir örneği olarak dikkat çekti. Şarkı, geçmişin hitlerini bugünün müzik anlayışıyla yeniden harmanlayarak hem eski hem yeni dinleyici kitlesine hitap ediyor.

İşte Türkiye’de 2025 yazının en çok dinlenenleri olmaya aday şarkılar:

Bahadır Tatlıöz – Bu Yaz

BLOK3, Ati242 – Keşke

Burak Bulut, Serdar Ortaç – Yasemin

Era7capone, Poizi, SNOW – SONBAHAR

Gülden – Sen Anlamazsın

Jeff Redd – HUQQA

Lvbel C5, AKDO – MERMER

manifest – Yaşanacaksa

Mert Demir – Bi Gece Gidebilirim

Oğuzhan Koç, Merve Özbey – Geçsin Yıllar

Organize, ERAY067, Mansur – BALMAIN

Reynmen – Çatma Yarim

Selin, Mabel Matiz – YANILIR GİBİ

Semicenk – Kalpsiz

Simge – Mucize

Sıla Şahin, Samet Kardeşler – Aldanırım

SNOW, Murat Boz, Era7capone – ÜZÜLECEKSİN 2.0

Tarkan – Dönmüyor Giden

Yıldız Tilbe – Aşk Yok Olmaktır

Zeynep Bastık – Kör Sevdam