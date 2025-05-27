Sigaraya zam geldi: İşte yeni sigara fiyatları

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, JTI grubundaki sigaralara zam yapıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sigaraya zam geldi: İşte yeni sigara fiyatları
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26 Mayıs 2025 itibarıyla geçerli olan yeni fiyat listesine göre, sigara fiyatları 75 TL ile 91 TL arasında değişiyor.

Zamla birlikte JTI grubundaki en düşük sigara fiyatı 75 TL, en yüksek fiyat ise 91 TL oldu.

yeni jti sigara fiyatları (26 mayıs 2025 itibarıyla):
Winston markası:

Winston Dark Blue & Deep Blue – 80 TL
Winston Slender Q Line – 80 TL
Winston Slender – 80 TL
Winston – 84 TL
Winston Slims Q Line – 89 TL
Winston Slims – 90 TL
Winston Xsence – 91 TL
Camel ve diğer markalar:

Camel Slender – 77 TL
Camel Deep Blue – 77 TL
Camel Black & White – 78 TL
Camel Yellow & Brown – 81 TL
LD – 76 TL
Monte Carlo – 75 TL

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