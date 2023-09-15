Simit Sarayı halka arz kaç lot verir? Simit sarayı halka arzı katılım endeksine uygun mu?

Reeder Teknoloji, Hat-San Gemi İnşaa ve Adra GYO yeni halka arzların arasına bir şirket daha ekleniyor, Simit Sarayı Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. Halka arzı duyurulan Simit Sarayı kaç lot vereceği bireysel yurtiçi yatırımcılar arasında merak konusu oldu. Simit Sarayı talep toplama işlemlerini 21-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirecek. Peki, Simit Sarayı halka arz katılım endeksine uygun mu? Simit Sarayı sahibi kim ve kaç şubesi var? Gibi soruların cevapları için haberimizin detaylarına inelim.

SİMİT SARAYI HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Yıldız pazarda işlem görmeye hazırlanan Simit Sarayı Dmr Unlu Mamuller için son aşamaya gelindi. Simit Sarayı halka arzı 21-22 Eylül tarihlerinde talep toplayacak. Simit Sarayı halka arz fiyatı 10,24 TL olacağı duyuruldu. Dağıtım yöntemi "Eşit Dağıtım" olan Simit Sarayı'nın halka arzına A1 Capital Yatırım Menkul Değerler liderlik edecek. DMRGD koduyla işlem görecek Simit Sarayı DMR halka arzının büyüklüğü 768 Milyon TL!

Haluk Okutur, Abdullah Kavukcu ve Mehmet Tarakçı tarafından 2002 yılında kurulan Simit Sarayı'nın halka açıklık oranı %40,47 olarak biliniyor. Halka arz pay dağıtımın da yurt içi bireysel yatırımcıya %54 pay ayıran Simit Sarayı kaç lot dağıtacağı merak ediliyor. Katılımcı sayılarına göre lot adetleri ve tutarlarını sizler için derledik:

900 Bin katılım ~ 45 Lot (460 TL)

1.3 Milyon katılım ~ 32 Lot (327 TL)

1.7 Milyon katılım ~ 24 Lot (245 TL)

2.1 Milyon katılım ~ 20 Lot (204 TL)

2.5 Milyon katılım ~ 17 Lot (174 TL)

2.9 Milyon katılım ~ 14 Lot (143 TL)

3.3 Milyon katılım ~ 13 Lot (133 TL)

3.7 Milyon katılım ~11 Lot (112 TL)

SİMİT SARAYI KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU? SİMİT SARAYI HALKA ARZI HELAL Mİ?

Son halka arz olan Adra GYO'nun katılım sayısı baz alınırsa Simit Sarayı halka arzı 20 lot dağıtacağı tahmin ediliyor. Bu lot sayıları güncel borsa durumuna göre veya şirketin tanınırlığına göre değişkenlik göstereceğini unutmayın. Simit Sarayı katılım endeksine uygun şirketler arasında yer alacak. T1 T2 bakiye kullanılamayacak.