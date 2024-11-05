Şimşek'in kira sorunları hakkındaki açıklamasına destek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in "kira ve eğitim grubunda yıllık artışlar enflasyondaki düşüşü sınırlandırıyor" açıklamasına markalardan destek geldi.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Bakan Şimşek’in açıklamasının, ticari alan kiralarıyla ilgili mevzuatta değişiklik yapılması yönündeki taleplerinin haklılığını bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

'YÜZDE 500'E VARAN KİRA ARTIŞ TALEBİ!'

Markalar için kiranın en büyük iki maliyet kaleminden biri olduğunu hatırlatan Öncel, şöyle devam etti:

“Fahiş kira artış talepleri perakende sektörünün bir numaralı sorunu olmaya devam ediyor. Çünkü 10 uzama yılını dolduran kontratlarda yüzde 500’e varan kira artışı talepleriyle karşılaşıyoruz. Mevcut kontratlar 10 uzama yılının sonunda mülk sahibine sebepsiz fesih hakkı tanıyor. Mülk sahibine verilen bu hak, kiracının pazarlık gücünü tamamen ortadan kaldırıyor. Mağazanın dekorasyonu ve diğer düzenlemeler için yüklü miktarda yatırım yapan kiracı, çoğu zaman mülk sahibinin dayattığı rakamı kabul etmek zorunda kalıyor.

Öncel, sorunun yalnızca belirli markalarla sınırlı kalmadığını ve ülke çapında tüm ticari kiracıların benzer bir durum yaşadığını dile getirdi. Özellikle düşük kâr marjıyla faaliyet gösteren markalar ve indirim marketlerinin bu artışlardan olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Öncel, kira artışlarının ürün maliyetlerine yansıdığını ve bu durumun enflasyonu tetiklediğini belirttiği açıklamasında "Çünkü kira ne kadar artarsa ürün birim maliyeti de o oranda artıyor. O maliyet de eninde sonunda fiyata yansıyor, yani kira artışı, enflasyon şeklinde karşımıza çıkıyor" dedi.

NEREDEYSE HERKES ŞİKAYETÇİ

Öncel, "516 üye markamızdan yüzde 91’i fahiş kira artışı taleplerinden şikayetçi. Biz de bir yılı aşkın süredir bu konuya dikkat çekmeye çalışıyoruz. Eylül ayında 250 üyemizin katılımıyla yaptığımız toplantıda konuyu tüm boyutlarıyla ele aldık. Kalıcı çözüm için mevzuatta değişiklik yapılması gerektiğine dair tam bir mutabakat oluştu,” diyerek, BMD olarak ilgili bakanlıklara mevzuat değişikliği taleplerini ilettiklerini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamalarının, bu konunun yalnızca markaların değil, ülke genelinde bir meseleye dönüştüğünü ortaya koyduğunu vurgulayan Öncel, “Bu sorunun çözülmesi için artık daha fazla gecikmeden mevzuatın gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz,” dedi.