Son dakika: Enflasyon verileri açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonların beklediği ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Kurumun verilerine göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekim ayında aylık bazda yüzde 2,55 oranında bir artış gösterdi. Bu aylık artışla birlikte, yıllık enflasyon yüzde 32,87 olarak hesaplandı.

RAKAMLAR PİYASA BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMADI

Açıklanan bu son veriler, ekonomistlerin genel tahminlerinin bir miktar altında kaldı. Piyasa aktörlerinin ve ekonomistlerin ortak beklentisi, ekim ayında TÜFE'nin aylık bazda yüzde 2,69 oranında artması yönündeydi. Yıllık enflasyon için ise beklenti, oranın yüzde 33,05 seviyesine gerilemesi şeklindeydi.

Geçtiğimiz ay açıklanan verilerde Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde piyasa beklentilerini aşarak yüzde 3,23 oranında bir artış göstermişti. O dönemde yıllık enflasyon ise yüzde 33,29 olarak gerçekleşmişti.

Öte yandan, yeni gelen ekim ayı verileri ışığında, ekonomistlerin 2025 yılı sonu için enflasyon beklentisinin ekim ayı itibarıyla yüzde 31,93 olduğu da kaydedildi.