Son dakika! İşsizlik rakamları açıklandı

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, eylül ayında işsizlik oranı bir önceki aya kıyasla herhangi bir değişim göstermeyerek "yüzde 8,6" seviyesinde gerçekleşti. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 12 bin kişi artarak 3 milyon 75 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı cinsiyet bazında incelendiğinde, erkeklerde bu oranın "yüzde 7,4" olduğu, kadınlarda ise "yüzde 11,1" olarak tahmin edildiği görüldü.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48,9

İstihdam cephesinde ise eylül ayında kayıp yaşandı. İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 200 bin kişi azalarak 32 milyon 491 bin kişiye geriledi. Bu düşüşle birlikte istihdam oranı da 0,3 puan azalarak "yüzde 48,9" oldu. Söz konusu oranın erkeklerde "yüzde 66,3" olduğu, kadınlarda ise "yüzde 31,8" şeklinde gerçekleştiği kayıtlara geçti.

İşgücü verileri 2025 yılının Eylül ayında, bir önceki aya kıyasla 188 bin kişilik bir azalma gösterdi ve 35 milyon 566 bin kişiye düştü. İşgücüne katılma oranı da bu gerilemeyle birlikte 0,3 puan azalarak "yüzde 53,5" olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranının erkeklerde "yüzde 71,6" olduğu, kadınlarda ise "yüzde 35,7" seviyesinde kaldığı bildirildi.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 14,9

Açıklanan raporda, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki verilere de yer verildi. Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puanlık bir azalış göstererek "yüzde 14,9" oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının; erkeklerde "yüzde 11,4" olduğu, kadınlarda ise "yüzde 21,4" olarak tahmin edildiği belirtildi.

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,9 SAAT OLDU

İstihdam edilenler arasında referans döneminde fiilen işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 1,0 saatlik bir artış kaydetti. Bu artışla birlikte süre "42,9" saat olarak gerçekleşti.

Verilerde, zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı da yer aldı. 2025 yılı Eylül ayında atıl işgücü oranı, bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak "yüzde 28,6" oldu. Detaylara bakıldığında, zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranının "yüzde 18,0" olduğu, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranının ise "yüzde 20,5" olarak tahmin edildiği açıklandı.