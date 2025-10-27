AFAD duyurdu: Mersin'de deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), sabah saatlerinde Mersin'den gelen deprem haberiyle son verileri paylaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
AFAD duyurdu: Mersin'de deprem!
Yayınlanma:

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin sağladığı verilere göre, Mersin'in Silifke ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Mersin'in Silifke ilçesindeki 3.8 büyüklüğündeki depremin "saat 09:36'da" gerçekleştiğini duyurduğu belirtildi. Meydana gelen depremin derinliği ise "12.78 km" olarak kayıtlara geçti.

Dolar vurdu, altın düştü! 27 Ekim 2025 Pazartesi gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?Dolar vurdu, altın düştü! 27 Ekim 2025 Pazartesi gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?Ekonomi
Maliye 'kar payı' avında! Beyanname vermeyen 2 bin 335 mükellef tek tek belirlendi, cezalı işlem kapıda!Maliye 'kar payı' avında! Beyanname vermeyen 2 bin 335 mükellef tek tek belirlendi, cezalı işlem kapıda!Ekonomi
deprem Mersin
Günün Manşetleri
Beyanname vermeyen 2 bin 335 mükellef tek tek belirlendi
Arsalarına sahte eser gömdüler, 'uydu görüntüsü' ile kandırdılar!
Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklandı
Vatan Partisi’nden ilk değerlendirme
Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
Vatan Partisi İstanbul İl Kurultayı tamamlandı!
Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı
Merdan Yanardağ’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
31 Ekim'den sonra ehliyet yenilemek servete mal olacak!
Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye'ye getirildi!
Çok Okunanlar
Havalara aldanmayın! Havalara aldanmayın!
Bu fiyatlar cepleri yakacak! Bu fiyatlar cepleri yakacak!
Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
Ankara'da operasyon sırasında çatışma çıktı! Polis ve şüpheli yaralandı Ankara'da operasyon sırasında çatışma çıktı! Polis ve şüpheli yaralandı
Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklandı Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklandı