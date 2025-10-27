AFAD duyurdu: Mersin'de deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin sağladığı verilere göre, Mersin'in Silifke ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Mersin'in Silifke ilçesindeki 3.8 büyüklüğündeki depremin "saat 09:36'da" gerçekleştiğini duyurduğu belirtildi. Meydana gelen depremin derinliği ise "12.78 km" olarak kayıtlara geçti.