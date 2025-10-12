SON DAKİKA Tarım ve Orman Bakanlığı 200 personel alımı 2025: Başvurular ne zaman, nasıl yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı personel alım ilanını yayımladı. Resmi Gazete’de yer alan ilana göre bakanlık bünyesine toplam 200 sözleşmeli personel alınacak.

Bakanlık, 200 kişilik kadroda 26 mühendis, 41 veteriner hekim, 25 koruma ve güvenlik görevlisi ile 108 destek personeli istihdam edecek.

BAŞVURULAR 13 EKİM’DE BAŞLIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları 13 Ekim 2025 tarihinde başlayacak ve 24 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.

Başvurular yalnızca Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden, e-Devlet şifresiile elektronik ortamda yapılacak.

2024 yılı KPSS puanları başvurularda geçerli olacak. Yerleştirmeye hak kazanan asil ve yedek aday listeleri Bakanlığın resmi internet sitelerinde (tarimorman.gov.tr ve tarimorman.gov.tr/PERGEM) yayımlanacak. Sonuçlar ayrıca Kariyer Kapısı sistemi üzerinden de görüntülenebilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Personel alımı sürecinde şeffaflık ve liyakat esas alınacaktır.” ifadesine yer verildi.