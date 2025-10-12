Muğla'da sabah saatlerinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde saat 06.40’ta 4.1 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiğini açıkladı. Depremin yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Muğla'da sabah saatlerinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika bilgisine göre Muğla’da sabah saatlerinde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, sarsıntı saat 06.40’ta Köyceğiz ilçesi merkezli olarak kaydedildi. Depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçülürken, yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

