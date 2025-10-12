Muğla'da sabah saatlerinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika bilgisine göre Muğla’da sabah saatlerinde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, sarsıntı saat 06.40’ta Köyceğiz ilçesi merkezli olarak kaydedildi. Depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçülürken, yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.