İnşaatta malzeme kavgası faciaya döndü! Kardeşlerden biri öldü, diğeri ağır yaralı

Olay, Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi’nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı şantiyede çalışan iki grup arasında inşaat malzemesi paylaşımı konusunda anlaşmazlık çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar arasında kavga yaşandı. Bu sırada inşaat işçilerinden Halil B., yanında bulunan silahı çıkararak rastgele ateş açtı.

Kurşunların isabet ettiği kardeşler Ömer Kandemir (31) ve Önder Kandemir ağır şekilde yaralandı.

VATANDAŞLAR POLİSE HABER VERDİ

Çevredeki işçiler ve mahalle sakinleri, silah sesleri üzerine panik yaşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kardeşlere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra onları Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ömer Kandemir’in yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kardeşi Önder Kandemir’in ise durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.