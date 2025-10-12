Bir yıldız daha kaydı! Oscar ödüllü Diane Keaton 79 yaşında yaşamını yitirdi

People dergisi, Diane Keaton’un 79 yaşında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Haberde, Oscar ödüllü yıldızın ölüm nedenine ilişkin herhangi bir bilginin paylaşılmadığı belirtildi.

Keaton’un vefatı, hem sinema dünyasında hem de hayranları arasında büyük üzüntü yarattı. Oyunculuk kariyerinde birçok unutulmaz karaktere hayat veren Keaton, Hollywood tarihine adını altın harflerle yazdıran isimlerden biri olarak kabul ediliyordu.

OSCAR GETİREN PERFORMANS: “ANNIE HALL”

Diane Keaton, 1977 yılında çekilen “Annie Hall” filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanarak sinema tarihine geçti. Woody Allen’ın yönettiği filmde sergilediği doğal ve özgün oyunculuğu, o dönemin sinema anlayışını değiştiren bir başarı olarak gösterilmişti.

DİANE KEATON KİMDİR?

Diane Keaton, 5 Ocak 1946’da Los Angeles, Kaliforniya’da dünyaya geldi. Kariyerine 1970’lerin başında tiyatro sahnelerinde başlayan Keaton, kısa sürede sinemanın dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

Oyuncunun geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan çıkışı, 1972 yapımı “The Godfather (Baba)” filmindeki Kay Adams rolüyle oldu.

Diane Keaton, sadece Oscar değil; Altın Küre ve BAFTA gibi birçok prestijli ödülün de sahibiydi.

Kariyeri boyunca “Something’s Gotta Give”, “The First Wives Club”, “Manhattan”, “Reds” ve “Marvin’s Room” gibi yapımlarda da rol alan Keaton, hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini kazandı.