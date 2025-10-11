Sofya'da gol yağmuru! A Milliler Dünya Kupası yolunda Bulgaristan'ı 6-1’le devirdi

Mücadele, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu’nda oynandı. Teknik Direktör Vincenzo Montella, sahaya Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11’iyle çıktı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Milliler, 11. dakikada Arda Güler’in şık golüyle 1-0 öne geçti. Ancak bu sevinç kısa sürdü. Ev sahibi Bulgaristan, 13. dakikada Kirilov’un golüyle skora denge getirdi: 1-1.

İlk yarı boyunca iki takım da pozisyonlar yakalasa da skor değişmedi ve devreye 1-1 eşitlikle gidildi.

İKİNCİ YARIDA ŞOV BAŞLADI

Soyunma odasından bambaşka dönen A Milli Takım, ikinci yarıda rakibini adeta sahadan sildi.

49. dakika: Bulgar oyuncu Popov, kendi kalesine topu göndererek Millilerimizi 2-1 öne geçirdi.

52. dakika: Kenan Yıldız, rakip savunmayı çalımlayıp nefis bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 3-1.

56. dakika: Genç yıldız durmadı, bu kez uzaktan sert bir şutla fileleri havalandırarak kendi ikinci, takımın dördüncü golünü kaydetti: 4-1.

65. dakika: Skoru belirleyen isim ise Zeki Çelik oldu. Tecrübeli savunmacı, ceza sahasında topla buluşup farkı dörde çıkardı: 5-1.

Uzatma dakikalarında İrfancan Kahveci, Bulgaristan savunmasının hatasını affetmedi. 90+3’te ceza sahası dışından yaptığı düzgün vuruşla ağları havalandıran İrfancan, maçın skorunu belirledi: 6-1!

HAKAN ÇALHANOĞLU 100. MAÇINDA TARİHE GEÇTİ

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçıyla birlikte A Milli formayla 100. kez sahaya çıktı. Çalhanoğlu, bu özel karşılaşmayı farklı bir galibiyetle süsleyerek kariyerinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

Millilerimiz, gruptaki dördüncü maçında 14 Ekim Salı günü Kocaeli’de Gürcistan ile karşılaşacak.