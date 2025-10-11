Kastamonu’da tur midibüsü devrildi: 24 kişi yaralandı

Kaza, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Sinop-Kastamonu karayolu Kuran köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uğur A. yönetimindeki 34 KB 2578 plakalı, İTC Tur firmasına ait midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Sürüklenen araç, yol kenarındaki demir direğe çarparak durabildi. Midibüs içinde 21 yerli turist, 2 tur rehberi ve 2 sürücü olmak üzere 25 kişi bulunuyordu. Kazada toplam 24 kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

VATANDAŞLAR YARALILARI ŞEMSİYELERLE KORUDU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilen midibüsün ön camından içeri girerek yaralıları dışarı çıkardı.

Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, bölgede toplanan vatandaşlar da yağmur altında yaralıları şemsiyeleriyle korumaya çalıştı. Bu anlar kazanın en dikkat çekici görüntülerinden biri oldu.

Yaralılar, ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesi, Anadolu Hastanesi ve Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazanın, İstanbul’dan hareket eden bir tur kafilesinin Sinop gezisi sonrası Kastamonu’ya dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: “TÜM YARALILARIN DURUMU İYİ”

Kastamonu Valiliği, kaza sonrası yaptığı yazılı açıklamada yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Taşköprü-Kastamonu karayolunda 21.30 sularında tur midibüsünün yan yatması suretiyle trafik kazası meydana gelmiştir. 25 yaralı olduğu ihbarı alınmış, 7 yaralı Taşköprü Devlet Hastanesine, 7 yaralı Anadolu Hastanesine, 10 yaralı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilmiştir. 1 kazazede, durumunun iyi olduğunu ifade ederek hastaneye getirilmeyi kabul etmemiştir. Hastaneye kaldırılan kazazedelerin tamamı hafif yaralıdır.”