Kastamonu’da tur midibüsü devrildi: 24 kişi yaralandı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Sinop’tan gelen turistleri taşıyan bir tur midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 24 kişi yaralanırken, olay yerine koşan vatandaşlar, yağmur altında yaralıları şemsiyeleriyle korudu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kastamonu’da tur midibüsü devrildi: 24 kişi yaralandı
Yayınlanma:

Kaza, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Sinop-Kastamonu karayolu Kuran köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uğur A. yönetimindeki 34 KB 2578 plakalı, İTC Tur firmasına ait midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Sürüklenen araç, yol kenarındaki demir direğe çarparak durabildi. Midibüs içinde 21 yerli turist, 2 tur rehberi ve 2 sürücü olmak üzere 25 kişi bulunuyordu. Kazada toplam 24 kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

VATANDAŞLAR YARALILARI ŞEMSİYELERLE KORUDU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilen midibüsün ön camından içeri girerek yaralıları dışarı çıkardı.

Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, bölgede toplanan vatandaşlar da yağmur altında yaralıları şemsiyeleriyle korumaya çalıştı. Bu anlar kazanın en dikkat çekici görüntülerinden biri oldu.

Yaralılar, ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesi, Anadolu Hastanesi ve Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazanın, İstanbul’dan hareket eden bir tur kafilesinin Sinop gezisi sonrası Kastamonu’ya dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: “TÜM YARALILARIN DURUMU İYİ”

Kastamonu Valiliği, kaza sonrası yaptığı yazılı açıklamada yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Taşköprü-Kastamonu karayolunda 21.30 sularında tur midibüsünün yan yatması suretiyle trafik kazası meydana gelmiştir. 25 yaralı olduğu ihbarı alınmış, 7 yaralı Taşköprü Devlet Hastanesine, 7 yaralı Anadolu Hastanesine, 10 yaralı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilmiştir. 1 kazazede, durumunun iyi olduğunu ifade ederek hastaneye getirilmeyi kabul etmemiştir. Hastaneye kaldırılan kazazedelerin tamamı hafif yaralıdır.”

Bir anda fenalaştılar! Karbonmonoksit zehirlenmesi 4 kişiyi hastanelik ettiBir anda fenalaştılar! Karbonmonoksit zehirlenmesi 4 kişiyi hastanelik ettiYurt
Norveç tribünleri ayağa kalktı! Taraftarlardan İsrail’e kırmızı kartNorveç tribünleri ayağa kalktı! Taraftarlardan İsrail’e kırmızı kartSpor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kastamonu
Günün Manşetleri
“Gazze’ye önce ben gideceğim!”
“PKK ve iltisaklı tüm gruplar derhal silah bırakmalı”
“MAARİF Modeli, milli birliğimizin teminatıdır”
“Bu tavır iyi niyetle başlayan sürece zarar verir”
Mansur Yavaş’tan açıklama geldi
Papara soruşturması tamamlandı!
Öcalan komisyon için ne dedi?
Sahte tapu çetesi çökertildi
Uyuşturucu baronu ‘Don Vito’ yakalandı,
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni istendi
Çok Okunanlar
BİM 14 Ekim 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 14 Ekim 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
Meteoroloji duyurdu: Bu 14 il için sarı alarm verildi, sağanak geliyor! Meteoroloji duyurdu: Bu 14 il için sarı alarm verildi, sağanak geliyor!
Güncel altın fiyatları 11 Ekim 2025 Güncel altın fiyatları 11 Ekim 2025
Arka Sokaklar 722. bölüm İZLE! Arka Sokaklar 722. bölüm tek parça full izle Arka Sokaklar 722. bölüm İZLE! Arka Sokaklar 722. bölüm tek parça full izle
Ev kredisi çekmeden önce bakın! Ev kredisi çekmeden önce bakın!