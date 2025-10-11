Bir anda fenalaştılar! Karbonmonoksit zehirlenmesi 4 kişiyi hastanelik etti

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir evde meydana gelen doğal gaz kaynaklı karbonmonoksit sızıntısı, sabah saatlerinde korku dolu anlara neden oldu. Evde bulunan 4 kişi, gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Bir anda fenalaştılar! Karbonmonoksit zehirlenmesi 4 kişiyi hastanelik etti
Olay, Çorlu’nun Hürriyet Mahallesi Acar Sokak’ta yaşandı. Sabah saatlerinde çalıştığı eve gelen S.S. (59) isimli bakıcı, içeri girdiğinde evdeki 3 kişiyi baygın halde buldu. Durumu fark eden bakıcı, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, evde bulunan okul müdürü F.Ç. (57), eşi B.Ç. (54) ve kayınvalide G.A. (85) ile bakıcı S.S.’yi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Ekiplerin ilk değerlendirmesine göre, evdeki zehirlenmenin doğal gazdan kaynaklanan karbonmonoksit sızıntısı nedeniyle meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ Çorlu karbonmonoksit zehirlenmesi
