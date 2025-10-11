Efsane geri döndü! Eden Hazard yeniden Chelsea forması giyecek

İngiliz basınından The Mirror’ın haberine göre, Eden Hazard Chelsea’nin unutulmaz oyuncularıyla birlikte özel bir etkinlikte sahaya çıkacak. Organizasyonda John Terry, Petr Cech, Diego Costa, Ramires ve John Obi Mikel gibi kulüp tarihine adını yazdırmış isimler de yer alacak.

Etkinlikten elde edilecek tüm gelir, Chelsea FC Vakfı ve Chelsea Oyuncuları Vakfı’na bağışlanacak. Böylece Hazard’ın dönüşü, sadece nostaljik bir buluşma değil, aynı zamanda yardım amaçlı bir organizasyon olacak.

Hazard, Chelsea formasıyla son kez 2019 Avrupa Ligi finalinde sahneye çıkmıştı. O karşılaşmada Chelsea, Arsenal’i 4-1 mağlup ederek kupayı kazanmış ve Hazard iki gol atarak adeta bir veda şöleni yaşatmıştı. Bu maçtan yalnızca bir hafta sonra Real Madrid, 100 milyon sterlinlik (yaklaşık 134 milyon dolar) dev bir teklif yapmış ve Hazard’ın yedi yıllık Chelsea serüveni sona ermişti.

STAMFORD BRIDGE’İN KRALI MADRİD’DE KABUS YAŞADI

Hazard’ın Real Madrid’e transferi, futbol dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Taraftarlar, onun La Liga’da yeni bir dönem başlatmasını bekliyordu. Ancak bu transfer, beklentilerin aksine futbol tarihindeki en talihsiz kariyer düşüşlerinden biri olarak anılmaya başladı.

İspanya’da geçirdiği dört sezonda Hazard, sakatlıklarla boğuştu; kondisyon sorunları ve formsuzluk onun peşini bırakmadı. 76 maçta sadece 7 gol atabilen Belçikalı futbolcu, Real Madrid kariyerinde hiçbir zaman eski günlerindeki ritmine ulaşamadı.

Haziran 2023’te iki tarafın da sabrı tükendi. Real Madrid ve Hazard, sözleşmeyi bir yıl erken feshetme kararı aldı. Böylece Avrupa futbolunun bir zamanlar parlayan yıldızı, sessiz bir şekilde Madrid macerasını noktaladı.

CHELSEA’DEKİ RAKAMLAR TARİHE GEÇTİ

Eden Hazard’ın Chelsea kariyeri, kulüp tarihinin en parlak dönemlerinden birine damgasını vurdu. 352 maçta 110 gol ve 92 asist üreten Belçikalı yıldız, sadece istatistikleriyle değil, sahadaki büyüleyici oyun tarzıyla da unutulmazlar arasına girdi.

BBC verilerine göre, Hazard Chelsea kariyerinde 595 gol şansı yarattı, 1.441 dripling denedi, bunların 909’unu başarıyla tamamladı ve tam 638 kez faulle durduruldu. Bu istatistikler, onun hem takım arkadaşları hem de rakipleri için ne kadar özel bir oyuncu olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Hazard, Chelsea’nin büyük anlarında her zaman sahneye çıkan isimdi. 2015’te Crystal Palace’a attığı gol, kulübüne Premier Lig şampiyonluğunu getirmişti. 2016’da Tottenham’a karşı “Stamford Bridge Savaşı” olarak anılan maçta attığı eşitlik golü ise Leicester City’nin tarihi şampiyonluğunu resmileştirmişti.