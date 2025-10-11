Trafikte dehşet: Bebekli aileyi sıkıştıran magandanın ehliyeti süresiz alındı!

Kocaeli’de meydana gelen olayda, bebek ve çocuğun bulunduğu bir otomobil, başka bir sürücü tarafından defalarca sıkıştırıldı. Sürücü, ani fren ve makas atma hareketleriyle hem kendi canını hem de diğer araçtakilerin hayatını riske attı.

Bir süre bu tehlikeli sürüşü sürdüren maganda, sonunda çocuklu ailenin aracıyla birlikte toplam 5 araca çarparak zincirleme kazaya neden oldu. O anlar, mağdur aile tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, araçta bebek ve çocuğun olduğu açıkça görülürken, yaşanan korku dolu anlar da yer aldı.

SÜRÜCÜ BELGESİ SÜRESİZ OLARAK GERİ ALINDI

Olayın ardından Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şüpheli sürücünün tespit edilip kısa sürede yakalandığı belirtildi. Valilik, kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal medyada Körfez ilçesi TEM Anadolu Otoyolunda ‘Bir sürücünün bir başka aracı sıkıştırarak kaza yapmasına neden olduğuna’ dair görüntüler yer almıştır. Cuma günü meydana gelen olayın şüphelileri kısa sürede yakalanmış ve sevk edildikleri adli makamlar tarafından sürücü belgelerine süresiz olarak el konulmuştur. Ayrıca söz konusu araç sürücülerine 7 ayrı suçtan dolayı trafik idari para cezası uygulanmıştır. Trafik güvenliği ve trafikte kurallara uymayan sürücülere yönelik denetimlerimiz aralıksız devam edecektir.”

7 AYRI TRAFİK KURALI İHLALİ TESPİT EDİLDİ

Yetkililer, sürücünün yalnızca kazaya sebep olmadığını, aynı zamanda birden fazla trafik kuralını da ihlal ettiğini belirtti. Bu kapsamda, tehlikeli sürüş, makas atma, şerit ihlali, aşırı hız, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve diğer ihlaller nedeniyle sürücüye toplam 7 ayrı idari para cezası kesildi.