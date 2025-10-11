Szymanski gidiyor mu? Fenerbahçe yönetimi kararını verdi!

Fenerbahçe, 2023 yılında Dinamo Moskova’dan 9 milyon 750 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Szymanski konusunda yeni bir planlamaya geçti.

Goal.com'a göre, Polonyalı futbolcu, transfer edildiği dönemde ezeli rakip Galatasaray’ın da ilgisini çekmiş, ancak tercihini Sarı-Lacivertliler’den yana kullanmıştı. Fakat bu sezon performansındaki düşüş, oyuncunun kulüpteki geleceğini tartışmalı hale getirdi.

Geçtiğimiz yaz Lyon’un resmi teklifine olumsuz yanıt veren dönemin başkanı Ali Koç’un aksine, mevcut yönetim Sadettin Saran döneminde farklı bir yaklaşım benimsedi. Yönetim kaynakları, ocak ayında gelecek yeni teklifler için kapının açık olduğunu belirtiyor.

SZYMANSKI’NİN FORM GRAFİĞİNDE DÜŞÜŞ

Fenerbahçe formasıyla ilk sezonunda 55 maçta 13 gol ve 19 asistlik önemli bir performans ortaya koyan Szymanski, özellikle ilk yarıda takımın hücum gücüne büyük katkı sağlamıştı.

Ancak geçen sezonun sonlarına doğru düşen formu bu sezon da sürdü. Yeni sezona istenilen düzeyde başlayamayan 26 yaşındaki futbolcu, son dönemde hem taraftarların hem de teknik heyetin eleştirilerine hedef oldu.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Lyon’un ara transfer döneminde bir kez daha Fenerbahçe’nin kapısını çalması bekleniyor. Öte yandan Szymanski'nin geçtiğimiz hafta menajerini değiştirmesi de hakkındaki ayrılık iddialarını beraberinde getirdi.