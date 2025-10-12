Osimhen ve Ndidi de uçaktaydı! Nijerya Milli Takımı’nı taşıyan uçak acil iniş yaptı

Nijerya Milli Takımı, FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri kapsamında Benin ile oynayacağı maç için Uyo şehrine giderken büyük bir tehlike atlattı.

Nijerya Futbol Federasyonu, yaşanan olaya ilişkin yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Uçağın kalkıştan sonra ön camı çatlamıştır. Pilot uçağı güvenli bir şekilde Luanda'daki havalimanına geri döndürmeyi başarmıştır.”

Nijerya Futbol Federasyonu, olayın ardından milli takım kafilesinin güvenliğinin sağlandığını ve uçuş için yeni bir planlama yapıldığını bildirdi.

TÜRKİYE’DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Olayın ardından Türkiye’den iki büyük kulüp, Nijerya Milli Takımı ve futbolcularına destek mesajı gönderdi.

Beşiktaş Kulübü, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Nijerya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası elemeleri için yaptığı uçak yolculuğunda futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin de içinde yer aldığı uçak, camındaki çatlak sebebiyle Angola'nın Luanda kentine acil iniş yapmıştır. Futbolcumuz Wilfred Ndidi ve Nijerya Milli Takımı kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Futbolcumuzla temas sağlanmış, kendisinin ve takım arkadaşlarının sağlığının iyi olduğu öğrenilmiştir.”

Aynı şekilde Galatasaray Kulübü de sosyal medya hesabından açıklama yaparak futbolcusu Victor Osimhen için geçmiş olsun mesajı yayımladı: “Nijerya Milli Takımı'nı taşıyan uçak kalkıştan kısa bir süre sonra ön camda oluşan çatlak sebebiyle Angola'nın Luanda kentindeki havaalanına acil iniş yapmıştır. Futbolcumuz Victor Osimhen'in de içinde yer aldığı kafileye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

Kafilede bulunan tüm futbolcuların ve teknik ekibin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.