SPK’dan kritik kararlar: Halka arzlar ve yaptırımlar açıklandı

Kurul ayrıca birçok şirket için sermaye artırımı ve borçlanma aracı ihracı başvurularını kabul ederken, çeşitli ihlaller nedeniyle idari para cezaları ve suç duyurularına karar verdi.

SPK, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ'nin pay başına 125 lira, Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin ise pay başına 15 lira üzerinden halka arzını onayladı.

Bunun yanı sıra, HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 210 milyon TL, Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 900 milyon TL bedelsiz sermaye artırımı ve Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin 4 milyar 320 milyon TL bedelli sermaye artırımı başvuruları da kabul edildi.

SPK, Türkiye İş Bankası ve Türkiye İhracat Kredi Bankası’nın 5 milyar dolar, Ziraat Bankası’nın 13 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurularını da onayladı.

SPK, çeşitli ihlaller nedeniyle bazı şirketlere ve şahıslara idari para cezası uygulanmasına karar verdi. İşte dikkat çeken cezalar:

İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ: 155 bin 567 TL

BCC Yatırım ve Danışmanlık AŞ: 3 milyon 81 bin 378 TL

Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret AŞ: 986 bin 45 TL

Çan2 Termik AŞ: 8 milyon 708 bin TL (10 kişiye toplam ceza)

Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ: 7 milyon 778 bin TL

Suç Duyuruları ve Yaptırımlar

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Borsa İstanbul pay piyasalarında yapılan işlemler nedeniyle toplamda 20 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bu kişiler için 2 yıl işlem yasağı kararı alındı. Ayrıca, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı tespit edilen 25 internet sitesine erişim engeli getirildi.

SPK’nın aldığı kararlar, sermaye piyasalarındaki düzenlemelerin sıkı şekilde devam ettiğini gösteriyor.