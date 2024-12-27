DEAŞ üzerinden yeni suçlamalar: Trump Obama’yı, Yeni Şafak Rusya ve İran’ı işaret etti

Trump, başkanlık döneminde yaptığı bir konuşmada DEAŞ'ın ortaya çıkışından dönemin ABD Başkanı Barack Obama’yı sorumlu tutmuş ve “DEAŞ’i Obama kurdu” ifadesini kullanmıştı. Yeni Şafak bugün yaptığı paylaşımla suçu, Rusya, İran ve Suriye'ye yıkmaya çalıştı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Trump, 2019'da başkanlık döneminde yaptığı bir konuşmada DEAŞ'ın ortaya çıkışından dönemin ABD Başkanı Barack Obama’yı sorumlu tutmuş ve “DEAŞ’i Obama kurdu” ifadesini kullanmıştı. Bu açıklama, dönemin siyasi atmosferinde büyük yankı uyandırmıştı.

Ancak Yeni Şafak gazetesinin bugün yayımladığı haberde, DEAŞ’ın kuruluşuna dair sorumluluğun Rusya, İran ve Suriye'ye yüklendiği görüldü. 

DEAŞ üzerinden yeni suçlamalar: Trump Obama’yı, Yeni Şafak Rusya ve İran’ı işaret etti - Resim : 1

Yeni Şafak’ın haberi, sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar, yıllar önce Trump’ın Obama’yı DEAŞ’ın kuruluşundan sorumlu tutan açıklamalarını hatırlatarak, iki farklı bakış açısının çelişkisine dikkat çekti. Trump’a destek veren bazı çevreler, Yeni Şafak’ın bu yaklaşımını "gerçeklerden sapma" olarak nitelendirdi.

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