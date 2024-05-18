Stokçuluk yapanlara karşı denetimler artırıldı! 3 defa yakalanan firmalar kapatılacak

Marketler, gıda ürünleri, çimento ve hazır beton sektörlerine denetimler yoğunlaştırıldı.

Fahiş fiyat uygulayıp stokçuluk yapanlara karşı 81 bin işletme ve 580 bin ürün denetlendi.

Geçen yıl İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün karaborsada stokçuluk, haksız fiyat, fahiş fiyat denetlemelerinde 1 trilyona yakın ceza uygulandı. Bu kapsamda stokçulukta bir takvim yılı içinde üç defa yakalanan firmalara kapatma cezası uygulanacak.

Öte yandan Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik öngören 23 maddelik kanun teklifinin görüşmelerine Meclis Genel Kurulu'nda devam ediliyor.