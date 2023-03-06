Suudi Arabistan Merkez Bankası'na 5 milyar dolar yatıracak

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki bağları güçlendirecek önemli bir karar alındı. Suudi Arabistan, Kalkınma Fonu aracılığıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na 5 milyar dolar mevduat yatırmak üzere anlaşma imzaladı.



Anlaşmanın, 'Suudi Arabistan Krallığı'nın Türkiye'nin güçlenme çabalarını destekleme taahhüdünün bir göstergesi' olduğu belirtildi.



Bu mevduat sayesinde çeşitli sektörlerdeki ekonomik sorunların çözümüne katkı sunulmasının hedeflendiği belirtilerek, "Suudi Arabistan Krallığı bu anlaşmayla Türk halkına verdiği güçlü desteği ve Türk ekonomisinin geleceğine duyduğu güveni ifade etmektedir." ifadesi kullanıldı.



İki ülke arasındaki anlaşma ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kararın, Suudi Arabistan yönetiminin Türk ekonomisine olan güveninin ve ortak çabaların olumlu bir neticesi olduğunu belirtti. "Bölge ve Suudi Arabistan ile ekonomik ilişkilerimizi artırarak devam edeceğiz."