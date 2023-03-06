Yastık altı yatırımcısını "enkaz altında korkusu" sardı

Deprem korkusu yatırımları bankalara yöneltti. Uzmanlar ekspertiz için gelen altın tutarının üç katına çıktığını aktardı.



Kuyumcular olarak bankaların altın konusundaki eksperliğini yaptıklarını aktaran Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, deprem öncesine göre ekspertizi yapılan altın oranının üç katına çıktığını belirtti. İnsanlar enkazda kalır korkusuyla, yastık altı olarak tabir edilen sistem dışındaki birikimlerini, bankalara teslim etmeye başladılar” ifadesini kullandı.



Yakın, ayrıca kara günler için saklanan altınların da depremzedeler tarafından ‘bozdurulduğunu’ da kaydetti.